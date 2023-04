Tennis in Madrid Nach 3,5 Stunden Nachtarbeit: Zverev erreicht dritte Runde

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat sich beim ATP-Turnier in Madrid nach einem Kraftakt in die dritte Runde gekämpft. Der 26-Jährige gewann sein Zweitrundenmatch in der Nacht gegen den Spanier Roberto Carballés Baena nach knapp dreieinhalb Stunden mit 6:7, (6:8), 7:5, 6:0. In der dritten Runde des Sandplatzturniers trifft der an Nummer 13 gesetzte Zverev auf den französischen Qualifikanten Hugo Grenier.