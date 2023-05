Tennis Nach Aus von Zverev: Auch Hanfmann verliert in Rom

Aus seinen Auftritten bei dem hochklassig besetzten Sandplatz-Turnier kann der Karlsruher Selbstvertrauen mit in die French Open nehmen, die am 28. Mai in Paris beginnen. Vor allem mit den zwei Siegen über die Top-Ten-Spieler Taylor Fritz aus den USA und Andrej Rubljow aus Russland hatte er überrascht. In der Weltrangliste wird sich Hanfmann erstmals unter die besten 70 verbessern und damit so gut dastehen wie noch nie zuvor. Momentan ist er nur die Nummer 101 der Welt.