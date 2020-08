Verzicht auf alle Partien : Nach Boykott in NBA: Weitere Partien im US-Sport abgesagt

Nach Boykott in NBA: Weitere Partien im US-Sport abgesagt

Das Spielfeld ist leer, nachdem die Milwaukee Bucks aus Protest auf ihr Duell mit den Orlando Magic verzichteten. Foto: Kevin C. Cox/Pool Getty Images/AP/dpa

Bradenton Nach dem Boykott in der NBA sind weitere Wettkämpfe im US-Sport aus Protest gegen Rassismus und Polizeigewalt abgesagt worden.

Die stärkste Frauen-Basketball-Liga der Welt, die WNBA, verzichtete wie die NBA auf alle geplanten Partien für den Tag. In der Major League Soccer fanden fünf der sechs geplanten Spiele des Tages nicht statt. Auch in der Major League Baseball wurden Begegnungen abgesagt.

Nach intensiven Diskussionen unter den Spielerinnen verlas Elizabeth Williams von den Atlanta Dream eine Erklärung und begründete die Entscheidung der Basketballerinnen: „Der Konsens ist, heute nicht zu spielen und stattdessen zu knien, die Arme unterzuhaken und die Faust während der Nationalhymne zu erheben. Wir sind solidarisch mit unseren Brüdern in der NBA.“ Insgesamt drei Begegnungen waren geplant, darunter auch das Duell der Los Angeles Sparks um die deutsche Nationalspielerin Marie Gülich gegen die Minnesota Lynx.

In der MLS fand einzig das Spiel des SC Orlando City gegen den SC Nashville statt. In den fünf weiteren Partien schlossen sich die Profis den Protesten aus dem Basketball an.