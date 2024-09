Tennis Nach Debatten: Davis-Cup-Team startet erfolgreich in China

Weil die deutschen Top Vier der Einzel-Weltrangliste im Aufgebot fehlen, rücken Marterer und Hanfmann in den Fokus. Beide kämpften im ersten von drei Gruppenspielen mit Nervosität. Hanfmann erreichte gegen Kovalik nicht seine Topform. Er drehte dennoch die Partie und war nach dem Erfolg in 2:17 Stunden umso glücklicher. „Wir haben den zweiten Punkt, das ist schon mal ein Sieg“, sagte der Karlsruher, der als Weltranglisten-96. in Zhuhai die deutsche Nummer eins ist.