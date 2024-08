US Open Nach Doping-Wirbel: Sinner trennt sich von Betreuern

Die Itia hatte den Freispruch und die Positivtests erst am Dienstag öffentlich gemacht. Das alles innerhalb eines Tages geschehen sei, sei „das Einzige, was so ein bisschen komisch ist“, sagte Zverev. Die Welt-Anti-Doping-Agentur Wada will die Entscheidung „sorgfältig prüfen“ und behält sich das Recht vor, gegebenenfalls Berufung beim Internationalen Sportgerichtshof in Lausanne einzulegen.