Tennis Nach Kerber-Niederlage: Zverev schafft Ausgleich

Zuvor hatte sich Kerber bei ihrem Comeback nach 18-monatiger Babypause der Italienerin Jasmine Paolini (27) mit 4:6, 5:7 geschlagen geben müssen. Dabei gab die 35-Jährige in 1:48 Stunden sechsmal ihren Aufschlag ab. Kerber hatte vor anderthalb Jahren ihre bislang letzte Partie bestritten, Ende Februar brachte sie Tochter Liana zur Welt. Der United Cup wird in der Vorbereitung auf die in zwei Wochen beginnenden Australian Open in Melbourne, dem ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres, gespielt.