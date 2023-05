Eishockey-WM Nach Kritik zum Top-Scorer: „Motivationsschub“ für Peterka

Mit einem Tor und drei Torvorlagen gab der 21-Jährige in Tampere eine Antwort ganz nach dem Geschmack von Bundestrainer Harold Kreis. Der hatte ihn beim 4:2 am Freitag gegen Dänemark in der Schlussphase des Spiels noch auf der Bank gelassen. „Das war nochmal ein Extra-Motivationsschub“, gab Peterka nach dem dritten deutschen Vorrundensieg in Serie zu. „Ich war da schon mehr motiviert, heute zu zeigen, was ich wirklich kann.“