Titelkämpfe in Nove Mesto Nach Staffel-Patzer: Biathletin Preuß hofft auf guten Sprint

Sportdirektor Felix Bitterling glaubt an die Qualitäten der Weltcup-Gesamtdritten von 2020/2021: „Ich mache mir keine Sorgen um Franzi. Sie ist so gefestigt in diesem Jahr.“ Auch der überragende Startläufer Justus Strelow glaubt an Preuß: „Sie hat viel Erfahrung. Ich bin zuversichtlich, dass sie das hinbekommt.“