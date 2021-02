Alpine-Ski-Weltmeisterschaft : Nach Sturz: Schmid verpasst WM-Bronze ganz knapp

Cortina d'Ampezzo Fast hätte es für die deutschen Skirennfahrer geklappt mit der vierten Medaille. Im Parallel-Event ist Alexander Schmid ganz nah dran an Bronze - rutscht dann aber weg.

Der deutsche Skirennfahrer Alexander Schmid ist bei den Weltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo nur knapp an einer Medaille vorbeigefahren.

Damit steht das deutsche Team in den Dolomiten weiter bei drei Silbermedaillen durch Romed Baumann (Super-G), Kira Weidle (Abfahrt) und Andreas Sander (Abfahrt). „Mir war klar, ich musste "all in" gehen. Ich habe riskiert, es probiert und kann mir keine Vorwürfe machen“, sagte Schmid in der ARD. „Das passiert, hilft nichts.“