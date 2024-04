Tennis Nach Zverev: Auch Davis-Cup-Kollege Struff in München weiter

Topfavorit Alexander Zverev hatte schon am Tag zuvor das Viertelfinale erreicht. Dort spielt er nun am Freitag gegen Cristian Garin. Der Chilene, 2019 Sieger der BMW Open, schlug in der Runde der besten 16 den Amerikaner Alex Michelsen mit 6:7 (7:9), 6:2, 6:1.