ATP Finals : Nadal besiegt Tsitsipas - und hofft auf Zverev-Niederlage

London Wie schon gegen Daniil Medwedew verliert Rafael Nadal den ersten Satz - und gewinnt am Ende auch gegen Stefanos Tsitsipas noch. Kevin Krawietz und Andreas Mies verpassen das Halbfinale.

Einen Tag nach der Niederlage Djokovics gegen Roger Federer und dem Vorrunden-Aus des Serben boten Tsitsipas und Nadal erneut höchsten Unterhaltungswert in der wie immer ausverkauften O2-Arena. Wie schon bei seiner herkulischen Tat gegen Medwedew, als Nadal einen 1:5-Rückstand im dritten Durchgang aufholte und einen Matchball abwehrte, verlor er auch gegen Tsitsipas den ersten Satz im Tiebreak. Doch erneut zeigte Nadal, der auch als Nummer eins der Rangliste in das neue Jahr starten wird, unfassbare Kämpferqualitäten. Er nutzte zwar nur zwei von neun Breakchancen - was am Ende aber reichte.