Tennis Nadal erneut ausgebremst: Absage für Indian Wells

Zuletzt hatte Nadal fast ein Jahr lang wegen einer komplizierten Hüftverletzung pausieren müssen. Erst im Januar kehrte er in Australien auf die ATP-Tour zurück, wurde beim Turnier in Brisbane nach zwei Siegen aber von der nächsten Blessur gestoppt. Die Folge: Keine Australien Open, stattdessen wieder Ruhe und Reha. „Ich konnte leider nicht das Programm absolvieren, das ich mir vorgenommen hatte“, sagte Nadal, der auch für das Turnier in Doha absagen musste. Das große Ziel für Nadal ist die Sandplatzsaison mit den French Open und den Olympischen Spielen in Paris als Highlights.