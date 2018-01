Der Weltranglisten-Erste Rafael Nadal ist ohne Satzverlust in das Achtelfinale der Australian Open eingezogen. Der 31 Jahre alte Spanier gewann gegen den an Nummer 28 gesetzten Damir Dzumhur aus Bosnien-Herzegowina 6:1, 6:3, 6:1. dpa

Mit seiner elften Achtelfinal-Teilnahme bei dem Grand-Slam-Turnier in Melbourne zog Nadal mit dem Schweden Stefan Edberg gleich. Nur Roger Federer hat es in der Geschichte des Profi-Tennis in Melbourne häufiger in die Runde der besten 16 geschafft. Dort trifft Nadal am Sonntag auf den Argentinier Diego Schwartzman.