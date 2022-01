NFL : Nächste Bestmarke für Amon-Ra St. Brown

Erzielte in der Partie gegen Seattle Seahawks zwei Touchdowns in einem Spiel:Amon-Ra St. Brown (l) von den Detroit Lions in Aktion. Foto: John Bazemore/AP/dpa

Seattle Der deutsch-amerikanische Football-Profi Amon-Ra St. Brown von den Detroit Lions hat eine weitere Bestmarke in der nordamerikanischen NFL aufgestellt. Ihm gelangen bei der 29:51-Pleite bei den Seattle Seahawks zwei Touchdowns in einem Spiel.

Mark Nzeocha krönte seine Rückkehr zu den San Francisco 49ers mit einem Sieg. Durch den 23:7-Erfolg gegen die Houston Texans haben die 49ers immer noch die Chance, in den Playoffs dabei zu sein. Mit neun Siegen aus 16 Spielen sind sie Dritter in der NFC-West-Division. Nzeocha war erst am 29. Dezember zurück ins Trainingsteam geholt worden. Zuvor war der gebürtige Franke in vier Spielzeiten (2017 bis 2020) zu 47 Einsätzen für San Francisco gekommen.