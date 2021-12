NBA : Nächste Enttäuschung für Basketball-Nationalspieler Schröder

Los Angeles Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat bei seiner Rückkehr nach Los Angeles mit den Boston Celtics eine zweite Enttäuschung erlebt.

Nach der deutlichen Niederlage gegen sein Ex-Team Lakers am Vortag unterlag das Team des 28-jährigen Braunschweigers auch bei den Los Angeles Clippers. Die Celtics verloren 111:114 und verschlechterten ihre Bilanz auf 13 Siege und 13 Niederlagen in der NBA. Schröder kam auf eine ordentliche Ausbeute von 19 Punkten, vier Rebounds und acht Vorlagen, agierte aber wie seine Mitspieler in zu vielen Phasen glücklos. Isaiah Hartenstein zeigte eine gute Leistung für die Clippers und erzielte sechs Punkte.