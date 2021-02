Nordische Ski-WM : Nächster Coup: Deutsches Skisprung-Mixed holt wieder Gold

Deutschlands Erstplatzierten Karl Geiger, Anna Rupprecht, Markus Eisenbichler und Katharina Althaus (l-r) feiern die Goldmedaille bei der Heim-WM in Oberstdorf. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Oberstdorf Der nächste Coup im Mixed! Nach Falun 2015, Lahti 2017 und Seefeld 2019 gelingt dem Skisprung-Team auch bei der Heim-WM in Oberstdorf der große Erfolg. Dabei war das Team um Silbergewinner Karl Geiger als Außenseiter in die Wettbewerbe gegangen.

Das deutsche Skisprung-Mixed-Team hat überraschend die Goldmedaille bei der Heim-WM in Oberstdorf gewonnen und damit den Titel verteidigt.

In der Besetzung Katharina Althaus, Markus Eisenbichler, Anna Rupprecht und Karl Geiger landete das Quartett vor coronabedingt leeren Zuschauerrängen vor Topfavorit Norwegen und Österreich. Die Gewinner von Silber und Bronze waren nach den Vorleistungen in den Einzeln und im Frauen-Team auf der Normalschanze am Schattenberg wesentlich höher gehandelt worden.