Titelkämpfe in Nove Mesto Nagelsmann und Co. wünschen Biathlon-Team Erfolg für WM

„Die haben uns wirklich schön motiviert und wir hätten nicht gedacht, dass so viele auch aus dem Fußball Biathlon so eng verfolgen“, sagte Justus Strelow, der zusammen mit Philipp Nawrath, Franziska Preuß und Vanessa Voigt heute zum Auftakt (17.20 Uhr/ARD und Eurosport) mit der Mixed-Staffel gleich die erste Medaille holen will.