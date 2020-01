Eishockey : Nationalspieler Draisaitl glänzt beim NHL-All-Star-Game

Leon Draisaitl (2.v.l) gehört zu den besten Spielern in der NHL. Foto: Jeff Roberson/AP/dpa.

St. Louis - Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat mit dem Team Pacific das NHL-All-Star-Game gewonnen. Durch den 5:4-Erfolg im Finale gegen das Team Atlantic holte die Pacific Divison zum dritten Mal in den vergangenen fünf Spielzeiten den Turniersieg.</p><p>Der 24-jährige Draisaitl war der einzige Deutsche, der für das Spektakel nominiert worden war. Mit insgesamt vier Toren und zwei Assists unterstrich der zweitbeste Scorer der nordamerikanischen Profiliga auch in St. Louis seine starke Form.</p><p>„Jeder ist hier, um eine gute Zeit zu haben. Aber am Ende des Tages spielen wir ein Turnier und wollen gewinnen. Und wir sind froh, dass wir das geschafft haben“, sagte Draisaitl, der im Endspiel das zwischenzeitliche 3:3 erzielte und später den Siegtreffer des Tschechen Tomas Hertl vorbereitete. Im Halbfinale war dem Kölner gegen das gastgebende Central Team beim 10:5-Sieg einen Dreierpack gelungen.</p><p>Die Fans wählten jedoch David Pastrnak von den Boston Bruins zum wertvollsten Spieler. Die Liga setzt ihren Spielbetrieb in der Nacht zu Dienstag ort.