Basketball : NBA: 76ers beenden Milwaukees Siegesserie

Milwaukee Nach 16 Siegen in Serie haben die Milwaukee Bucks in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA mal wieder verloren.

Die Bucks unterlagen in einem Spitzenspiel der Eastern Conference den Philadelphia 76ers mit 130:133 (59:53). Die Siegesserie war die längste aller NBA-Teams in dieser Saison - zuletzt hatten die Phoenix Suns zu Beginn der Vorsaison mehr Spiele in Serie gewonnen.