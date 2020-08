Basketball : NBA: Antetokounmpo bereut Kopfnuss gegen Wagner

Orlando MVP Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks hat sich zu einer Tätlichkeit hinreißen lassen. Betroffener seiner Kurzschlusshandlung: ein deutscher Basketball-Nationalspieler. Für Portland spielte Damian Lillard groß auf, Dennis Schröder ist zurück in der NBA-Blase.

Die Oklahoma City Thunder können wohl bald wieder auf die Unterstützung von Dennis Schröder bauen. Der 26 Jahre alte Nationalspieler hatte sein Team am 3. August verlassen, um seiner Frau bei der Geburt des zweiten Kindes beizustehen. In dieser Zeit verpasste er fünf Spiele. Inzwischen sei er aber wieder in Orlando, bestätigte ein OKC-Sprecher der Tageszeitung „The Oklahoman“. Zum Start der Endrunde könnte Schröder also wieder spielberechtigt sein, vorher muss er noch eine viertägige Quarantäne absolvieren.