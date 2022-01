Basketball : NBA: Chicago auf Platz eins im Osten - James mit Bestwert

Indianapolis DeMar DeRozan hat die Chicago Bulls per Dreier mit der Schlusssirene zum 108:106-Auswärtssieg über die Indiana Pacers geführt.

Durch ihren sechsten Erfolg in Serie stehen die Bulls in der NBA nun auf dem ersten Platz der Eastern Conference - dank des direkten Vergleichs vor den Brooklyn Nets, die wie die Bulls eine Bilanz von 23:10 Siegen aufweisen.

Damit bleibt der ehemalige Basketball-Bundestrainer Chris Fleming als Coach in der Verantwortung weiter ungeschlagen. Der eigentliche Assistenztrainer Chicagos hat für Billy Donovan übernommen. Der Bulls-Chefcoach befindet sich derzeit noch in Quarantäne wegen des Gesundheits- und Sicherheitsprotokolls der NBA während der Coronavirus-Pandemie. Alle vier Partien unter Fleming haben die Bulls gewonnen.

ESPN: NBA reduziert Quarantänezeit

Die NBA wolle damit erreichen, dass weniger Spiele auf Grund dezimierter Kader verlegt werden müssen, hieß es in dem Bericht weiter. Nach ESPN-Informationen hatten sich bis zum Stand am Freitagmorgen in dieser Saison 260 Spieler in Quarantäne begeben müssen, alleine 247 im Monat Dezember. Im sogenannten Gesundheitsprotokoll der Liga werden Spieler geführt, die entweder positiv auf das Coronavirus getestet worden sind oder engen Kontakt zu einer solchen Person hatten.