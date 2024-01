Basketball NBA: Clippers siegen erneut, Orlando schwächelt ohne Wagner

In Memphis übernahmen die Clippers im zweiten Viertel die Führung und Kontrolle und gaben sie bis zum Ende nicht wieder her. Theis kam wie gewohnt von der Bank und fügte sich mit sieben Punkten, fünf Rebounds, vier Assists, zwei Steals und drei Blocks in die starke Team-Leistung ein. Bester Werfer der Clippers war Paul George mit 37 Punkten. Die von vielen Ausfällen geplagten Grizzlies müssen in der restlichen Saison auf Ja Morant verzichten. Der All-Star, der die ersten 25 Spiele der Saison wegen Waffenvergehen gesperrt war, musste an der Schulter operiert werden.