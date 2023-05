Basketball NBA-Conference-Finals: Miami gewinnt erstes Spiel in Boston

Das zweite Spiel der Best-of-Seven-Serie steht am Freitagabend (Ortszeit) erneut in Boston an. Ein Team braucht vier Siege für den Einzug in die NBA-Finals und die Chance auf den Titel. Die Celtics und Heat stehen sich zum dritten Mal in den letzten vier Spielzeiten im Finale der Eastern Conference gegenüber. Im Vorjahr setzte sich Boston in sieben Spielen durch.