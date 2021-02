Basketball : NBA-Corona-Regeln: Schröder fehlt den Lakers bei Niederlage

Los Angeles Das Fehlen von Anthony Davis war klar - das von Dennis Schröder dagegen eine Überraschung. Wegen der Corona-Regeln der NBA muss der Nationalspieler auf das Topduell der Los Angeles Lakers mit den Brooklyn Nets verzichten. Wie lange er nun fehlt, ist unklar.

Er ist nach Anthony Davis der zweite Stammspieler, der dem Titelverteidiger fehlt - wie sehr, zeigte sich direkt bei der 98:109-Heimniederlage gegen die Brooklyn Nets. Experten sehen in dem Duell eine mögliche Finalpaarung in der Nordamerika-Liga in dieser Saison.

James kam auf 32 Punkte und überschritt die Marke von 35.000 erzielten Zählern in seiner Karriere. Nur Kareem Abdul-Jabbar und Karl Malone haben mehr in der Geschichte der NBA. Der Superstar war zuvor von Fans, Medien und Kollegen zum 17. Mal in seiner Karriere ins All-Star-Team der Liga gewählt worden. Er bekam die meisten Stimmen aller Spieler in der Western Conference und führt „Team LeBron“ deswegen als Kapitän bei der umstrittenen Veranstaltung am 7. März in Atlanta an. Durant bekam die meisten Stimmen aller Spieler aus der Eastern Conference. Fans sind in Atlanta nicht zugelassen. Wegen der andauernden Corona-Pandemie wird der Sinn der Partie unter anderen von James infrage gestellt.