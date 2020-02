Basketball : NBA: Kleber und Theis brillieren mit Bestwerten

Maximilian Kleber erzielte 26 Punkte in Orlando. Foto: John Raoux/AP/dpa.

Dallas Die deutschen Basketball-Nationalspieler Maximilian Kleber und Daniel Theis haben ihre Teams mit neuen Karrierebestwerten in der NBA zu Siegen geführt.

Der 28-jährige Würzburger Kleber erzielte beim 122:106 (64:52) seiner Dallas Mavericks bei den Orlando Magic 26 Punkte und verbesserte seine bisherige Bestmarke in der nordamerikanischen Elite-Liga um zwei Zähler. Topscorer beim 34. Saisonsieg der Texaner war einmal mehr der Slowene Luka Doncic mit 33 Punkten, zehn Rebounds und acht Assists.

„Ich hatte wahrscheinlich noch nie so einen Abend in der NBA“, sagte Kleber. Der Flügelspieler bekam zudem Lob von Dallas-Trainer Rick Carlisle: „Er hat uns im vierten Viertel einen riesigen Boost gegeben.“ In der Western Conference liegen die Mavs auf dem siebten Rang.