Basketball : NBA: Lakers verlieren in Cleveland - Mavs schlagen Nuggets

NBA: Lakers verlieren in Cleveland - Mavs schlagen Nuggets

Cleveland Ohne den früh ausgewechselten Anthony Davis haben die Los Angeles Lakers in der NBA gegen die Cleveland Cavaliers verloren. Der zuletzt überragende Basketball-Profi war nach acht Minuten mit Grippesymptomen vom Feld gegangen und kam bei der 102:116-Niederlage nicht mehr zum Einsatz.

Maxi Kleber rettete mit den Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Liga einen knappen Sieg gegen die Denver Nuggets ins Ziel. Beim 116:115 ging es in den letzten Sekunden mit Fouls und Freiwürfen hin und her, ehe der vierte Sieg aus den vergangenen fünf Spielen für die Mavericks perfekt war.