NBA: Nowitzki gewinnt mit Dallas gegen Indiana

Basketball-Star Dirk Nowitzki hat mit den Dallas Mavericks in der nordamerikanischen NBA nach zuletzt vier Niederlagen in Folge einen Sieg gefeiert. Die Texaner setzten sich mit 109:103 (49:43) gegen die Indiana Pacers durch. dpa

Nowitzki erzielte sieben Punkte und holte sieben Rebounds beim Heimsieg der Mavs. Landsmann Maxi Kleber blieb ohne Zähler. Für die Gäste überzeugte Center Myles Turner, der mit 24 Punkten und elf Rebounds ein Double-Double verbuchte. Dallas liegt mit 19 Siegen und 42 Niederlagen aktuell auf dem viertletzten Platz in der Western Conference.

Dennis Schröder kassierte mit den Atlanta Hawks hingegen die vierte Niederlage in Folge. Das Team aus Georgia verlor gegen die Los Angeles Lakers 104:123 (46:54). Schröder erzielte 20 Punkte in der Heimniederlage. Im Team der Südkalifornier konnten gleich neun Spieler zweistellig punkten. Atlanta belegt mit 18 Siegen und 43 Niederlagen weiterhin den letzten Platz in der Eastern Conference.

Die Boston Celtics und Nationalspieler Daniel Theis besiegten die Memphis Grizzlies 109:98 (67:41). Der 25-jährige Theis kam auf zwölf Punkte und sieben Rebounds beim Heimerfolg seines Teams. Celtics-Star Kyrie Irving erzielte 25 Punkte. Mit 43 Siegen und 19 Niederlagen befindet sich Boston auf dem zweiten Platz im Osten.

Die Chicago Bulls unterlagen ohne den weiterhin verletzten Nationalspieler Paul Zipser gegen die Brooklyn Nets 87:104 (51:49). Chicago liegt mit 20 Siegen und 40 Niederlagen auf dem viertletzten Platz in der Eastern Conference.

Spielstatistik Indiana Pacers-Dallas Mavericks

Spielstatistik Los Angeles Lakers-Atlanta Hawks

Spielstatistik Memphis Grizzlies-Boston Celtics

Spielstatistik Chicago Bulls-Brooklyn Nets

NBA Tabelle