Basketball NBA: Schröder gelingt mit Brooklyn Überraschungssieg

Das Team aus New York setzte sich mit 120:101 (52:51) bei den Cleveland Cavaliers durch, die vor dem Spieltag den zweiten Platz in der Eastern Conference belegten, jedoch auch ersatzgeschwächt antreten mussten. Durch ihren 26. Saisonerfolg in der nordamerikanischen Basketballliga haben die Nets ihren Rückstand auf den zehnten Rang, der für die Playoff-Vorqualifikation berechtigt, auf drei Siege verkürzt.