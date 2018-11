später lesen Basketball-Profiliga NBA: Schröder überzeugt bei Oklahoma-Sieg FOTO: Alonzo Adams FOTO: Alonzo Adams Teilen

Für Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder und die Oklahoma City Thunder geht es in der NBA weiter aufwärts. Die Thunder bezwangen die New York Knicks mit 128:103 und haben damit neun der vergangenen zehn Partien in der nordamerikanischen Profiliga gewonnen. dpa