Basketball : NBA: Schröders 22 Punkte zu wenig für die Celtics

Bradley Beal (r) von Washington Wizards in Aktion gegen Dennis Schröder. Foto: Charles Krupa/AP/dpa

Boston Die Boston Celtics mussten sich gegen die Washington Wizards geschlagen geben. Auch die Punkte des deutschen Basketball-Profis Dennis Schröder konnten die Niederlage nicht verhindern.

Nach drei Niederlagen in den ersten fünf Spielen kommt bereits Kritik am NBA-Rekordmeister auf. „Wir versuchen, unseren Weg zu finden. Wir müssen mit der Abwehr anfangen“, sagte Schröder nach dem 107:116. „Das beginnt bei mir und jedem anderen.“ Der 28-Jährige aus Braunschweig mahnte an, dass jeder über die volle Spielzeit vollen Einsatz geben und mit dem Kopf bei der Sache sein müsse. Er habe selbst zu viele Punkte seiner Gegenspieler zugelassen.