Basketball : NBA-Star Schröder nach „harter Quarantäne“ wieder zurück

Dennis Schröder, Spieler bei den Oklahoma City Thunder, setzt zum Wurf an. Foto: Mike Ehrmann/Pool Getty Images/AP/dpa

Orlando Basketball-Profi Dennis Schröder hat seine viertägige Quarantäne absolviert und ist rechtzeitig vor dem Playoff-Start der NBA zurück bei seinem Team. Es gibt ein Lob von seinem Trainer.

Der 26-Jährige hatte den Spielort am 3. August verlassen, um bei der Geburt seines zweiten Kindes dabei zu sein. Die Spieler und Betreuer dürfen die Blase, die die NBA wegen der Corona-Pandemie eingerichtet hat, nur in Ausnahmefällen verlassen und müssen nach ihrer Rückkehr mindestens eine viertägige Quarantäne absolvieren. Vor seinem Comeback sagte Schröder bei ESPN: „Die NBA und OKC haben großartige Arbeit geleistet und mich zu meiner Frau gebracht. Es war ziemlich hart, die Quarantäne in einem kleinen Raum zu verbringen. Jetzt bin ich aber zurück.“