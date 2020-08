Basketball : NBA-Überraschungen: Lakers, Bucks und Thunder verlieren

Orlando Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat an einem NBA-Tag voller Überraschungen mit den Oklahoma City Thunder das erste Playoff-Spiel gegen die Houston Rockets unerwartet deutlich verloren.

Am Dienstag (Ortszeit) gab es im ersten von maximal sieben Duellen ein 108:123. Mit Ausnahme der Anfangsphase lag Oklahoma City nie in Führung und hatte zeitweise 23 Punkte Rückstand auf die Rockets, die ohne den verletzten Russell Westbrook angetreten waren. James Harden gelang mit 37 Punkten und 11 Rebounds dafür aber ein Double-Double mit zweistelligen Werten in zwei der wichtigsten Statistik-Kategorien. Dazu kamen drei Vorlagen.

Auch die beiden Titelkandidaten Los Angeles Lakers und Milwaukee Bucks - nach der Hauptrunde die jeweils besten Teams im Westen und Osten - kassierten Pleiten zum Start in die Playoffs. Das gab es nach ESPN-Angaben zuletzt 2003. Die Lakers verloren trotz eines Triple-Doubles von LeBron James 93:100 gegen Portland Trail Blazers. James kam auf 23 Punkte, 17 Rebounds und 16 Assists - bessere Werte hatte in dieser Kombination noch nie ein Spieler in einem Playoff-Spiel der NBA. Die 16 Vorlagen waren zudem ein persönlicher Rekord für James in den Playoffs.