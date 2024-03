Basketball NBA: Wagner-Brüder unterliegen Sacramento knapp

Franz Wagner kam auf 18 Punkte und vier Assists. Moritz Wagner verbuchte vier Punkte und fünf Rebounds. Sacramento drehte die hin und her wogende Partie in den letzten Sekunden, Orlandos Topscorer Paolo Banchero vergab schließlich den Dreier zum möglichen Sieg. Für die Magic war es die erste Niederlage nach fünf Siegen in Serie, das Team liegt aber klar auf Playoff-Kurs und hat mindestens einen Platz im Qualifikationsturnier sicher.