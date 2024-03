Basketball NBA: Wagners Magic sichern Play-In-Platz

Unterdessen schwinden die Chancen für Dennis Schröder und die Brooklyn Nets auf eine Teilnahme an der Postseason immer weiter. Gegen die New Orleans Pelicans verlor das Team aus New York City mit 91:104 und kassierte die vierte Niederlage in Folge. Schröder stand in der Startformation und brachte ein Drittel seiner Würfe im Korb unter. Am Ende des Spiels standen für den 30-Jährigen zwölf Punkte zu Buche. Als Elfter der Eastern Conference hat Brooklyn bereits vier Siege weniger auf dem Konto als die Atlanta Hawks auf Rang zehn.