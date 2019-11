DFB-Kapitän : Neuer: Torwart-Wettbewerb nicht nur mit ter Stegen

Mönchengladbach DFB-Kapitän Manuel Neuer sieht den Wettbewerb um den Platz im Tor der Fußball-Nationalmannschaft nicht nur als Zweikampf zwischen ihm und Marc-André ter Stegen.

Im vorletzten EM-Qualifikationsspiel am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Mönchengladbach soll Neuer sein 92. Länderspiel bestreiten. Für den Abschluss der Ausscheidungsrunde am Dienstag in Frankfurt gegen Nordirland hat Bundestrainer Joachim Löw ter Stegen einen Einsatz versprochen.