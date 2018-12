später lesen Ski Alpin Neureuther plant Comeback im Riesenslalom am Wochenende FOTO: Tobias Hase FOTO: Tobias Hase Teilen

Felix Neureuther steht nach mehr als einem Jahr Verletzungspause am Wochenende vor dem Comeback im Ski-Weltcup. Der 34-Jährige will am Samstag im Riesenslalom von Val d'Isère antreten, wie der Deutsche Skiverband (DSV) bei der Kadernominierung bekanntgab. dpa