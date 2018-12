Felix Neureuther hat im letzten Weltcup-Rennen vor Weihnachten sein bestes Saisonergebnis eingefahren. dpa

Beim überraschenden ersten Weltcup-Sieg in einem Einzelrennen für den Schweizer Daniel Yule kam der 34 Jahre alte Skirennfahrer beim Flutlicht-Slalom in Madonna di Campiglio auf Rang acht. Die Ränge zwei und drei gingen an die Österreicher Marco Schwarz und Michael Matt. Dominik Stehle kam in Italien auf den 24. Rang. Die anderen deutschen Fahrer konnten die hervorragende Piste nicht nutzen und verpassten die Qualifikation für das Finale. Marcel Hirscher rutschte durch einen Fehler auf Platz 26.

