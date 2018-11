später lesen NFL New Orleans gewinnt Thanksgiving-Spiel gegen Atlanta FOTO: Butch Dill FOTO: Butch Dill Teilen

Twittern

Teilen



Quarterback-Star Drew Brees hat mit den New Orleans Saints am traditionellen Thanksgiving-Feiertag in den USA den zehnten Sieg in Serie gefeiert. Das Team aus Louisiana gewann gegen die Atlanta Falcons 31:17 (17:3). dpa