American Football : NFL-Skandal: Profi schlägt Gegner mit Helm - lange Sperre

Cleveland Ein Football-Spieler prügelt auf einen Gegner mit dessen Helm ein - die US-Sportszene ist fassungslos. Der Abwehrspieler wurde für mindestens den Rest der Saison gesperrt. Dabei war dieser vor gut drei Jahren noch der begehrteste Jungprofi der Liga.

Mit einer beispiellosen Helm-Attacke auf einen Gegenspieler hat Football-Profi Myles Garrett für einen Skandal in der NFL und Fassungslosigkeit in der US-Sportszene gesorgt.

Die Liga reagierte mit einer beispiellosen Sperre bis mindestens zum Saisonende, wie sie bekanntgab. „Das ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe“, sagte TV-Kommentator Joe Buck, Ex-Profi und Experte Troy Aikman meinte: „Mir fehlen die Worte.“ Quarterback-Star Patrick Mahomes twitterte vor dem Fernseher: „Ich kann nicht glauben, was da passiert ist.“

Abwehrspieler Garrett von den Cleveland Browns hatte Mason Rudolph von den Pittsburgh Steelers am 14. November Sekunden vor Ende der Partie niedergerungen. Noch auf dem Boden griff er dem Quarterback der Gäste an das Gesichtsvisier und rüttelte heftig daran. Schnell war der Helm vom Kopf gerissen, beide Spieler standen jetzt wieder, und als Rudolph erzürnt auf Garrett zustürmte, holte dieser aus, schlug mit dem Helm zu und traf Rudolph am Kopf.