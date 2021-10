Eishockey-Profiliga : NHL: Draisaitl trifft bei Edmonton-Sieg

Vancouver Eishockey-Star Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers zu einem weiteren Sieg in der nordamerikanischen Profiliga NHL geführt. Draisaitl erzielte beim 2:1 bei den Vancouver Canucks seinen fünften Saisontreffer.

Die Detroit Red Wings mit Moritz Seider und Thomas Greiss verloren dagegen bei den Toronto Maple Leafs mit 4:5. Seider verbuchte in seinem neunten NHL-Einsatz seinen achten Assist und führt damit sowohl seine Red Wings als auch sämtliche Rookies der Liga an. Der 20 Jahre alte Abwehrspieler punktete im fünften Spiel in Serie. Greiss parierte 33 Schüsse auf sein Tor. Nico Sturm blieb beim 1:4 seiner Minnesota Wild bei den Colorado Avalanche ohne Torbeteiligung.