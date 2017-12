NHL: Grubauer gewinnt mit Washington gegen San Jose

Die Washington Capitals um Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer haben in der nordamerikanischen NHL den zweiten Heimsieg in Serie gefeiert. Das Team aus der US-Hauptstadt setzte sich mit 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) gegen die San Jose Sharks durch. dpa

Der 26-jährige Rosenheimer stoppte 24 von 25 Schüssen auf sein Tor. Für Grubauer war es der zweite Sieg bei seinem achten Einsatz in der laufenden Spielzeit. Washington befindet sich mit 33 Zählern aus 28 Spielen im oberen Mittelfeld der Eastern Conference.

Die New York Islanders gingen ebenfalls als Sieger vom Eis. Das Team aus dem New Yorker Stadtteil Brooklyn besiegte die Florida Panthers mit 5:4 (1:1, 3:2, 0:1, 1:0) nach Penaltyschießen. Der Kanadier Mathew Barzal verwandelte den entscheidenden Treffer im Shootout. Nationaltorhüter Thomas Greiss kam nicht zum Einsatz. Verteidiger Dennis Seidenberg war erst gar nicht im Kader der Islanders. Die beiden Deutschen standen zuletzt am vergangenen Freitag bei der 5:6-Niederlage gegen die Ottawa Senators auf dem Eis.

