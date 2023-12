Eishockey NHL: Sharks gelingt erster Auswärtssieg der Saison

Die San Jose Sharks haben in der NHL ihren ersten Auswärtssieg in dieser Saison eingefahren. Bei den New Jersey Devils gewann das Team um Eishockey-Nationalspieler Nico Sturm mit 6:3 (1:1, 2:0, 3:2). Dabei zeigte vor allem Torhüter Kaapo Kahkonen eine starke Leistung, der Finne parierte 44 Schüsse auf sein Tor.