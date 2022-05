Eishockey-WM : NHL-Torhüter „Grubi“ führt Eishockey-Team zum Sieg

Helsinki Im zweiten WM-Spiel gelingt dem deutschen Eishockey-Nationalteam in Finnland der erste Sieg - dank Leidenschaft, Zusammenhalt und NHL-Torhüter Philipp Grubauer.

Die deutschen Eishockey-Nationalspieler wussten, dass sie sich nach dem ersten Sieg bei der WM in Finnland auch bei NHL-Torhüter Philipp Grubauer bedanken konnten.

Grubauer „ausschlaggebender Spieler“

„Was soll man da groß sagen? Da kommen Schüsse aufs Tor, und du denkst: „Leck mich am Arsch“. Und der lacht sich kaputt. Es ist einfach ein Traum, das anzuschauen“, würdigte Torschütze Leo Pföderl den Torhüter am späten Samstagabend in Helsinki.