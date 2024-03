Sportpolitik „Nicht akzeptabel“: DOSB attackiert neues Sportfördergesetz

Der Dachverband sieht nun aber sowohl die Unabhängigkeit der Agentur als auch den erhofften Bürokratieabbau in der Sportförderung nicht mehr gesichert. „Das ist wenige Monate vor den Olympischen und Paralympischen Spielen in Paris eine herbe Enttäuschung“, sagte DOSB-Chef Weikert. Die im Gesetzentwurf umrissene Agentur sei handlungsschwach angelegt, urteilte der Verband und kündigte massiven Widerstand im weiteren Gesetzgebungsverfahren an.