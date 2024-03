Bundesliga „Nicht alles taugt zum Drama“: VfB hofft auf Ruhe

Mit einem zusammengeknüllten Schal des VfB Stuttgart in der Hand eilte der angezählte Clubpräsident Claus Vogt wortlos in Richtung Ausgang der Sinsheimer Arena. Der 54-Jährige hätte sich bohrenden Fragen zum eskalierten Streit in der Vereinsführung stellen müssen, statt über das euphorische 3:0 der Stuttgarter bei der TSG Hoffenheim sprechen zu dürfen. Vogt verweigerte einfach jedweden Kommentar - dabei könnte beim Fast-Absteiger der Vorsaison in diesen Tagen alles so schön sein. Die Qualifikation zur Champions League wird immer wahrscheinlicher.