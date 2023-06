Spaniens Tennisstar Nicht „am erträumten Ort“: Nadal nach Hüft-OP lange raus

Der 22-malige Grand-Slam-Turniersieger hatte sich in Barcelona rund zwei Wochen nach seiner Absage für die French Open am verletzten linken Hüftbeuger operieren lassen. Einer seiner behandelnden Ärzte berichtete am Wochenende in Paris, wie der Weg von Nadal auf den Platz aussehen soll. Neben dem linken Hüftbeuger sei auch noch eine Verletzung an der Gelenklippe behoben worden. Dieses sogenannte Labrum sei nicht stark genug gewesen, sagte Ángel Ruiz-Cotorro, deshalb sei die Operation unumgänglich gewesen.