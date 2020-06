Show-Turnier in Belgrad : Niederlage gegen Djokovic für Zverev bei Adria-Tour

Show-Turnier in Belgrad

Musste sich Lokalmatador Novak Djokovic in Belgrad knapp geschlagen geben: Alexander Zverev. Foto: Darko Vojinovic/AP/dpa

Belgrad Alexander Zverev hat bei der Adria Tour eine knappe Niederlage gegen den Tennis-Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic kassiert und damit das Finale verpasst.

Der 23 Jahre alte Hamburger unterlag dem Lokalmatador, der die Show-Veranstaltung organisiert, am Sonntag in Belgrad trotz einer zwischenzeitlichen Steigerung 0:4, 4:1, 2:4. Mit einem Netzroller sicherte sich Djokovic im entscheidenden Satz zur Freude seiner Fans das wegweisende Break zum 3:2. Die Sätze bei der Show-Veranstaltung sind verkürzt, bei Einstand entscheidet der nächste Punkt.

Am Samstag hatte sich Zverev nach rund dreieinhalb Monaten Pause mit zwei Siegen auf dem Tennisplatz zurückgemeldet. Der Weltranglisten-Siebte rang den Serben Filip Krajinovic mit 0:4, 4:3 (7:5), 4:3 (7:2) nieder und schlug danach dessen Landsmann Viktor Troicki 4:1, 4:1. In der anderen Gruppe spielt unter anderen der Österreicher Dominic Thiem, der das Endspiel gegen Krajinovic erreichte. Zverev verpasste in seiner engen Gruppe knapp Rang eins.