Mannschafts-Wettbewerb : Niederlage gegen Russland: Zverev und Co. verpassen Finale

Melbourne Die Chance war da, doch am Ende hat es nicht ganz gereicht. Die deutschen Tennis-Herren haben das Finale des ATP Cups knapp verpasst. Doch vor den Australian Open stimmt die Form. Nur der Rücken von Deutschlands Nummer eins macht etwas Sorgen.

Die deutschen Tennis-Herren haben den Finaleinzug beim ATP Cup in Melbourne knapp verpasst. Im Halbfinale unterlag das Team um Alexander Zverev am Samstag Russland mit 1:2.

Deutschland hatte in seiner Vorrunden-Gruppe zuvor Titelverteidiger Serbien um den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic ausgeschaltet. Im vergangenen Jahr waren die deutschen Herren bei der Premiere des ATP Cups noch in der Vorrunde ausgeschieden.

Trotz der beiden Einzel-Niederlagen gegen Russland können Zverev und Struff mit einem guten Gefühl in die am Montag beginnenden Australian Open starten. Vor allem Struff zeigte nach seine beiden Siegen in den Partien gegen Kanada und Serbien und gegen den Weltranglisten-Achten Rubljow eine starke Leistung. Nach gewonnenem ersten Satz musste sich der 30 Jahre alte Warsteiner am Ende aber geschlagen geben.