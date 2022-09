Tennis : Niemeier erreicht Achtelfinale der US Open

Jule Niemeier in Aktion. Foto: Jason Decrow/AP/dpa

New York Tennisspielerin Jule Niemeier ist bei den US Open in New York ins Achtelfinale eingezogen. Die 23-Jährige gewann in der Nacht zum Sonntag ihr Drittrunden-Match gegen die leicht favorisierte Chinesin Zheng Qinwen mit 6:4, 7:6 (7:5).

Niemeier ist die einzig verbliebene deutsche Einzel-Spielerin beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres.

Die dynamische und aufschlagstarke Dortmunderin, die in Wimbledon vor zwei Monaten das Viertelfinale erreicht hatte, trifft in der Runde der besten 16 auf die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek. Die Polin hatte sich kurz zuvor mit 6:3, 6:4 gegen Lauren Davis aus den USA durchgesetzt.

Für Niemeier ist es erst das dritte Grand-Slam-Turnier ihrer Karriere. In der Weltrangliste wird sie nach dem für sie schon jetzt sehr erfolgreichen Event von aktuell Platz 108 einen großen Sprung nach vorne machen.

© dpa-infocom, dpa:220904-99-623224/4

(dpa)