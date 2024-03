Radsport Nils Politt und die Hoffnung auf den Klassiker-Coup

Deshalb hat der 29-Jährige in diesem Jahr fast alles anders gemacht. Die Cross-Saison fuhr er nur zum Training, die WM ließ er ganz aus. Seine Renneinsätze sind deutlich dosierter, lieber trainierte van Aert am Berg Teide auf Teneriffa. Der E3 Preis war das bisher einzige Aufeinandertreffen mit van der Poel in dieser Saison. Van Aert stürzte nach einem Fahrfehler am Paterberg, wurde am Ende Dritter. Am Sonntag soll es der Sieg werden, schließlich gilt die Ronde als inoffizieller Nationalfeiertag seiner Heimat. Allerdings stürzte van Aert am Mittwoch beim Rennen Quer durch Flandern schwer, eine Teilnahme am Rennen scheint fraglich. Politt wäre mit Platz drei hingegen wohl sehr zufrieden, eine Woche später soll dann seine große Stunde in Roubaix schlagen.